高雄市愛河傳落水意外！53歲鄭姓婦人前天傍晚疑在愛河邊抽菸散心，卻不慎掉落河中，在河邊運動散步的民眾，聽到陣陣求救聲，趕緊報案。警方趕抵先拋救生圈讓婦人抓著，待消防員架梯下河將婦人救上岸，所幸送醫無大礙，虛驚一場。

新興警分局前金分駐所4日傍晚5時30分許，接獲正在愛河邊散步的民眾報案，發現有人掉落愛河中，警方獲報趕抵，發現53歲的鄭姓婦人在河面載浮載沉，腳不斷踢水呼救。

警方立即拋下救生圈給人在河中的鄭婦，對她喊「聽到我們講話嗎？你先扶著，等一下消防員就過來了」，不斷安撫鄭婦情緒，要她先抓住救生圈，隨後，消防員趕抵現場，立即架梯下愛河，協助婦人上岸，她被救上岸時，全身濕透，不斷發抖，所幸人無大礙。

經警方了解，53歲的鄭姓婦人是來河邊抽煙散心，但疑似因天色昏暗、不慎跌倒致落水，所幸有在河邊散步運動的民眾聽到求救聲，並即時報案，才得以脫困。

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