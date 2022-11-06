國民黨桃園市候選人張善政昨換樂天球衣和台中市長盧秀燕對賭，誰輸誰當分身跑行程，卻主客場球衣穿反，對手鄭運鵬說，每一個人對運動都有不同的喜好，自己不會為了要選舉才去看棒球或是支持哪一項運動，喊話張：「未來穿對就好！」也籲張的助選員還給球迷安靜、全力加油的空間。

鄭運鵬說，昨天台灣大賽是樂天桃猿隊的第一場比賽，主場的樂天桃猿隊雖然從第一局就開始落後，但是他們奮戰到最後一刻，可惜最後沒有反敗為勝，但他相當肯定樂天桃猿的勇士、勇者精神，也相信第二場就會扳回一城。

面對張善政主客場衣服穿反，鄭運鵬說，每一個人對運動都有不同的喜好，自己不會為了要選舉才去看棒球或是支持哪一項運動，張善政可能平常比較不熟悉才會穿錯球衣，希望他未來如果還要幫自己的主場加油的話「穿對就好」。

鄭運鵬也提到，希望進球場看球支持就好，不要有周邊的選舉活動，有時候球迷朋友比較不能接受，張善政助選員們之前就犯過相同的錯誤，希望接下來的場次裡面，讓球迷朋友有一個安靜、全力加油的空間。

面對張善政昨在龜山舉辦「善GO FUN城市」親子活動，人潮不如預期，鄭運鵬說，國民黨或張善政若是用動員的方式舉辦親子活動，就比較容易只有長輩來，笑說自己常辦親子活動，平時就有互動，可以給張正面的建議，鼓勵國民黨動員長輩時請多帶自己的孫子，或者是鄰居的小朋友一起來同樂。