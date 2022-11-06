中信兄弟昨天在「台灣大賽」首戰以5比3擊敗樂天桃猿，比賽中發生捕手福來喜手套線斷裂的插曲，好在剛好與球隊配合的手套修復職人小孔也在現場，只用4分鐘就火速幫他的手套復原。

突發事件是發生在昨天4局下，當時林泓育在打擊時，福來喜的手套線突然斷裂，只見他走回休息室換了手套，球團人員很快聯繫上小孔，他展開「即刻救援」，火速把手套復原，讓福來喜在5局下又可用習慣的手套繼續比賽。

聽聞小孔用很快速度幫他修復好手套，福來喜直呼很酷，「真的修的很快，在這種高張力的比賽中我很需要這個手套。」他也十分開心球隊有配合的手套修復職人，希望他能繼續為球隊服務。

福來喜表示，比賽中手套斷線的情況不是第一次發生，今年應該已經有出現過2次，只要一直常接、磨損就悚易斷掉，之前在大聯盟時也有遇過，休息室都會有專門修手套的工作人員，也會有一些備料，在比賽中立刻進行修復的動作。

但為何不能使用替代手套呢？福來喜表示，這個黑色手套是自己用起來比較舒服、自在且習慣的，自己當然也有備用手套，但現在這個手套用起來更舒服，「大家應該有發現我剛來台灣時的手套跟現在的不一樣，之前那個已經變成備用手套了，比賽中我盡量使用比較舒服的，沒有其他原因，就像你也會有比較喜歡的衣服、耳環，會比較常配戴。」

昨天福來喜先發蹲捕，也成為第3位在總冠軍戰蹲捕的洋將，聽聞自己又寫下紀錄福來喜感到倍感光榮，自己也很珍惜能在這樣的舞台發揮，很開心能為兄弟效力，在這裡打球的時光非常特別。