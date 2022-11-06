台南一名許姓機車行老闆確診隔離期間仍營業，替女顧客保養機車的途中，還趁機襲胸，慘被女顧客報警提告並檢舉。台南地院審結，依犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處拘役50日；又犯性騷擾罪，處拘役55日，應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。可上訴。

判決書指出，許男今年6月確診新冠肺炎，明知確診期間不能離開指定的隔離處所，卻仍開門營業機車行，替一名女顧客A保養機車，甚至假借替A女按摩肩頸與背部時，襲胸2次，因A女不堪受辱報警處理，全案才曝光。

許男接受偵訊時，不否認確診與觸摸A女胸部，但辯稱當日快篩結果呈陰性，不想被其他人說閒話，才拉下鐵門替A女更換機油，且他僅是想替A女放鬆一下，但檢察官不採信，依法將其起訴。

台南地院審結，認定許男罹患新冠肺炎後，未能遵守規定，還擅自開門營業機車行，造成他人有受傳染的風險，衍生社會不安與恐慌，還趁客人不可抗拒之際性騷擾，實在未能充分尊重他人身體的自主權。

法官考量許男否認犯行等一切情狀，依犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條之罪，處拘役50日；又犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役55日，應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。可上訴。