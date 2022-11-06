屏東縣長選戰藍綠激烈交鋒，日前國民黨候選人蘇清泉與羅智強搭火車體驗高屏通勤族辛勞時說道，屏東火車站高架化他出力不少；6日行政院長蘇貞昌南下屏東為屏東縣農業國際化標準包裝加工廠動土時，意有所指說到，屏東台鐵高架化是自己擔任行政院長時核定，當時有人連當立委都還沒有、怎麼爭取？等於隔空打臉蘇清泉。

蘇清泉向羅智強介紹時說，現今火車站高架，是由他與王進士、簡太郎等人爭取經建會全額補助建成的，光站體就斥資22億多，沿線的高架化又另外花了很多錢，但這一切都很值得，鐵路高架化後把屏東縣的二督二脈都打通了。

不過蘇貞昌卻直接打臉表示，2006年他首次擔任行政院長，台鐵要將鳳山機廠移到潮州，他順勢裁定屏東、潮州鐵路高架化，不僅消除26座平交道，更加送6座車站。

雖然沒有說出蘇清泉名字，但他表示，「他當時連當立委都還沒有？連跟我講話機會都沒有，如何去爭取」這就叫做牽罟無人、分魚一堆，更還酸，對方不敢說他裁定，只能說是他爭取。等於隔空回擊蘇清泉當天談話。