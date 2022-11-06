蔡英文總統輔選談桃園建設多，要讓強棒繼續做力挺鄭運鵬。(呂筱蟬攝)

桃園市長之戰蔡英文總統今天赴一連3場站台輔選鄭運鵬，她在大園區提到航空城建設，也說大園是國門第一線，國門重開放後，大園的建設也要加快腳步。而在青埔造勢場合她則說，青埔是桃園進步的象徵，還有許多建設正在進行中，而鄭運鵬也有相當多的規畫，一定要讓正確的人、強棒繼續做，那個人就是鄭運鵬。

蔡英文總統說，大園是最支持蔡英文、鄭文燦的地方，最近選情很緊張，需要大園鄉親「拚一下」，大園是國門、防疫第一線，鄉親在疫情期間比較辛苦，大園最大建設是航空城計畫，將讓桃園進一步邁向產業轉型，提供年輕人更優質高薪的工作機會。 她也說，國民黨桃園市長候選人張善政「酸言酸語」，當台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭消息傳出時，張善政卻稱設廠是很多年以後的事，但「真正關心桃園的人，不會說還要好幾年」，若讓鄭運鵬擔任市長，他一定全力衝刺，讓航空城建設實現、讓半導體聚落來投資。

另外，蔡英文在青埔高鐵特區後援會及新住民後援會活動時指出，現在的青埔是桃園進步的象徵，未來青埔陽光劇場周邊中央和地方還會一起完成原住民文創園區，展現桃園多元族群特色。還有正在施工的市立美術館也在青埔，中央補助超過13億，明年還有一件重要的事，就是桃園會展中心要完工了，這建設是桃園市政府提供土地，中央提供資金41億，一起來打造國際級會展中心，未來國際商務客不一定要跑雙北或是其他地方，到青埔就可以來看展，桃園商務能量青埔的產業發展都會越來越強大。

蔡英文也說， 桃園是新住民文化商業蓬勃發展的地方，鄭運鵬要提出新住民文化品牌聯盟，讓新住民在就業、創業都能夠大進步，大家一起給他掌聲支持他當市長。在她接下來的任期還有許多工作要完成，需要地方和中央一起合作，讓台灣變得更好，桃園強台灣才會更強，她需要大家幫忙，讓桃園隊繼續和中央一起拚，讓蔡英文能做更多的事情。