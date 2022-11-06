好巿多提供客製化蛋糕服務，一名男網友日前訂了一個好巿多客製蛋糕幫店裡的同事慶生，想要典雅感覺選了純白色，結果拿到蛋糕，上面竟然選用紅字寫「小夥伴」3個字，像討債噴漆一樣，PO上網後讓網友們全笑翻，「這是不是債主討債的新招」、「這三個紅字警告意味濃厚」。

一名男網友到好市多預定客製化生日蛋糕，結果變追債蛋糕。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

這名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指昨天（5日）店裡的夥伴們生日，提前預訂好市多的客製蛋糕，有12種模板可選擇，還能選要寫的內容，不過原PO不知道字體能不能選顏色，就沒選這項，又想要蛋糕典雅一點，奶油都選純白，但昨天去領蛋糕時卻被嚇歪，「他們選了熱情紅的字體，白色花花加上暈開的紅字……是我的錯，下次乖乖買隔壁的藍莓起司蛋糕才對」。

從原PO貼出的照片，只見生日蛋糕真如原PO的要求是典雅的白色，點綴的玫瑰花也是白色，花旁邊卻用紅字寫下「小夥伴」及壽星的名字，筆觸還暈開，害網友們看了都笑翻「客製追債蛋糕」、「不好意思，怎麼有種在噴漆討債的既視感」、「是不是欠錢不還」、「暈得很有意境耶，下次請他寫玫瑰瞳鈴眼好了」、「好像別人欠錢，在別人家的鐵門噴的感覺」。

也有人安慰原PO「這是特別的回憶誒，我要是收到會先笑爛再打卡」、「這價格CP值頗高啊，10吋399元的鮮奶油蛋糕，真的沒在其他蛋糕店看過」、「我選這個給小孩，內餡是卡士達跟水蜜桃，還蠻好吃的」、「自己加水果就好看了」、「399不要為難人了啦」。