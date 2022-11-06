陳其邁獲得高雄市醫師公會的「防疫特殊貢獻獎」。（楊舒婷攝）

面臨九合一選舉將近，陳其邁最後也不忘拉票。（楊舒婷攝）

受到疫情衝擊，社團法人高雄市醫師公會睽違2年，6日舉辦第75屆醫師節大會，高雄市長陳其邁也親自出席點燈。陳其邁致詞時提到，高雄市醫師公會在疫情時代，幫了高雄市政府很大的忙；不過此次醫師節大會似乎也成了另類的造勢大會，在陳其邁離場時，醫師公會理事長朱光興與民進黨立委許智傑連喊近1分鐘的「陳其邁凍蒜」，直到陳其邁離開會場，流程才繼續進行。

「醫師節大會」可謂醫界的最大盛會，往年從中央全聯會至地方醫師公會皆有正式而隆重的活動，光是6日，全台就有17個縣市在舉辦醫師節大會。此次高雄的醫師節大會將主題訂為「希望起飛 RAISE HOPE」，象徵揮別疫情陰霾，重新出發。

「良醫醫人、上醫醫國」朱光興表示，疫情以來大家都辛苦了，走入後疫情的時代，大家即將要揮別近3年的沉悶與陰霾，除了要重啟正常的生活步調外，也要望遠未來，許下希望的願景，我們願意跟所有會員共同勉勵，迎向後疫情時代的新思維，我們也要持續醫療與人本的整合，為醫療努力和台灣加油。

陳其邁此次也獲得高雄市醫師公會的「防疫特殊貢獻獎」，他在致詞時提到，感謝所有的前輩醫師在這2年時間，陪所有市民朋友克服疫情挑戰，讓高雄不論是在經濟發展、城市轉型，還有市政進步都帶來非常重要的影響；若沒有醫師守護高雄和市民的健康，對未來高雄的發展都會有不利的影響。

面臨九合一選舉將近，陳其邁最後也不忘拉票，他表示，11月26日要到了，現在如果不講，以後要碰到大家的機會也不多，所以要拜託大家，讓專業的陳其邁市長，能夠跟所有前輩醫師，一起捍衛市民朋友的健康，我也會跟所有的醫師朋友一起努力，讓高雄可以更安全，讓經濟和建設能夠大步邁前。