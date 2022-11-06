本月初分別於貢寮龍洞、萊萊秘景及瑞芳海域，有民眾因從事潛水及釣魚活動，發生溺水案件，考量近日疫情解封，戶外遊憩人潮湧現，加上東北季風增強，危險性增加，新北市政府與海巡人員共同執行加強防溺巡邏，及勸導措施，11月6日起的假日，針對新北轄內東北角海域進行共5條路線，上下午各2梯次的防溺巡邏，若有釣客未著救生衣，或遊客獨自從事潛水活動，就會進行勸導。

瑞芳海域本月初發生溺水案件，但在台2線79.2K處釣客因有穿著救生衣，浮於海面上，使救援同仁能辨別其位置，順利靠近並救援上岸，新北市消防局指出，從事水域遊憩民眾務必穿著救生衣，才能確保自身之安全。

而為了強化水域安全，新北市消防局積極採取各種應變作為，規畫消防人員執行水域安全勤務、提升溺水事故救援能力，並善用救生志工與民間資源，也積極與場域管理單位合作，援引發展觀光條例第64條規定，制定限制水域公告，使第一線救災人員有法源依據可針對在岸際從事釣魚活動未穿救生衣者，開立罰單，可處新台幣3萬元以上罰緩。

新北市政府採聯合稽查方式，由觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締。

新北市消防局長黃德清呼籲，東北季風期間海域風大浪大，民眾應避免從事水域活動，若從事水域活動務必穿著救生衣及防滑鞋，以確保自身之安全。