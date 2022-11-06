近期新北市警方在新北市淡水區、桃園市中壢區偵破國人求職被騙，並遭受暴力、拘禁案件，猶如「台版柬埔寨」的不法行徑，令國人髮指，連警方高層都痛斥「非常惡質」。警政署長黃明昭5日至新北市警察局，除肯定專案小組迅速破案，並重申「掃黑幫、打詐欺，斷金流」是當前治安重點，除責令全國警方全力掃蕩詐欺集團及黑幫並溯源追查幕後黑手，讓不法分子接受嚴厲法律制裁外，更規劃自6日起展開「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，澈底巡檢全台各地易滋生犯罪處所，不放過任何治安死角及孳生犯罪隱憂地點。

刑事局指出，今年第5波打詐掃黑專案，將置掃蕩重點並強力執行如下：一、詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法者，若涉私刑拘禁，則以人口質押重罪究辦。二、受理失蹤人口列重大刑案追查，並回溯清查近年來之失蹤人口，挖掘被害。三、持續查訪旅館、民宿及日租套房、社區大樓出租房等。

四、強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制。五、主動查找警示帳戶開戶人，清查帳戶流向，無法聯繫者列高風險名單啟動偵查。六、對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，配合台高檢啟動即時下架機制，並追查貼文者身分依法究辦。

刑事局表示，打擊黑道幫派及詐欺犯罪向為政府治安重點工作，警方全力掃蕩犯罪集團之餘，也呼籲國人勿輕信高薪輕鬆之網路貼文利誘，勿因生活經濟壓力，販售自身金融帳戶及相關證件，否則將列入詐欺幫助犯偵辦，也會成為其他被害人遭騙匯款之工具，且從警方查獲個案中，誤信高薪徵才貼文，拿不到任何酬勞，還會身陷險境。民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。