中信兄弟昨天在「台灣大賽」首戰擊敗樂天桃猿，取得系列賽1勝0敗的領先，而過去中職歷史先拿下1勝的球隊最終有88.2％的機率可以奪冠，總教練林威助聽聞後笑著說：「如果是100%再跟我說，8成多而已，只是參考而已，但搞不好100%壓力更大，還是一場一場打更重要。」

「助總」認為，兄弟多打了季後挑戰賽算是加分，讓球員都保持在熟悉大賽的狀態，今天打完第2戰後兩軍將休兵1天，接著移師台中洲際棒球場進行第3、4戰。

由於兄弟這次28人名單中僅帶2名洋投，前2戰分別推出德保拉、泰樂先發，第3戰預計推出本土投手，第4戰也是土投機率高，至於德保拉最有機會在第5戰再登板，但林威助強調，「還是要一場一場拿下來，今天這一勝怎麼拿比較重要。」

被問到拿下系列賽首戰勝利的球隊有高達8成以上的機率可以奪冠，「助總」聽聞後笑著說要等百分之百的機率再跟他說，但他話鋒一轉認為，搞不好這樣的情況壓力會更大，「就算我們領先3分，桃猿還是非常強，打了3轟，真的比賽不到最後一刻不知道輸贏，沒辦法放鬆。」