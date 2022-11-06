嘉義縣政府為了建構咖啡品牌特色，辦理「嘉義縣咖啡三部曲建置計畫」，今年在松山文創園區風格店家舉辦尋Meet啡嚐嘉義「2022嘉義縣精品咖啡體驗月」活動，吸引不少喜好精品咖啡愛好者前來品嚐；嘉義縣積極推行產銷履歷及落實食安，期許打造成為精品咖啡豆的大縣，縣長翁章梁表示，此次『啡嚐嘉義』嘉義縣精品咖啡品牌店進駐網家（8044）PChome商店街，推出2022年咖啡杯測超過80分的嘉義縣優質莊園精品咖啡線上展售專區，無需出門也可採購來自嘉義縣的優質咖啡，下單後只要3~5天就能產地直送。

PChome商店街總經理魏丞慶表示，嘉義縣的咖啡豆產區集中在中、高海拔，處於全國最好的生產地帶，造就嘉義咖啡的優異品質，嘉義縣也是國內第一個提出咖啡莊園認證的縣市，透過PChome商店街『啡嚐嘉義』嘉義縣精品咖啡品牌店，未來大家就能採購到由嘉義縣認證的不同海拔特色精品咖啡，享受產地風味新鮮直送。

露天市集總經理曾薰儀表示，嘉義縣從咖啡出發，串起各鄉鎮，譜出咖啡故事，凝聚咖啡農對於這塊土地的熱愛，從栽種、後製到包裝，藉由咖啡農的耕耘與堅持有機，友善種植與自然生物共舞，嘉義縣對咖啡產業重視安全、安心，用品質道出專業，讓熱愛咖啡的民眾，品嚐到嘉義縣獨特的咖啡風味。露天歡迎民眾至線上探索選購嘉義縣嚴選咖啡，透過一杯咖啡，開啟一天的美好生活。