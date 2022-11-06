雖然基隆市的「雨都」印象深植人心，感覺完全不缺水，但許多高地社區卻因為設備老化問題，面臨供水問題，且長達十多年都沒有下文。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應努力協調，終於促成歷史性的一刻，解決3個高地社區的問題。

蔡適應今（6）日在臉書表示，綠葉山莊、原美館、優泉小鎮3個高地社區，因為管委會與住戶溝通上出現部分問題，有超過200戶的所有權人有疑義，一度沒有進展，但他以鍥而不捨的態度進行努力，獲得大部分住戶的認同，且也與自來水公司達成共識進行簽約，在高達6500萬元左右的工程費用中，住戶們願意協助負擔部分經費，終於促成歷史性的一刻。

蔡適應透露，其實供水問題已久，過去住戶們就到處陳情，還曾找過立委希望獲得協助，但十多年來卻沒下文，直到自己當上立委後，終於說服行政院推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，讓多年積弊有了改善的曙光。

蔡適應強調，儘管前陣子他受到抹黑，但仍無法掩蓋過去立委的不作為，「大基隆地區的高地供水問題，就是在蔡適應努力下解決，這就是我和對手不一樣的地方」。