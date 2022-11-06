從小立志做服裝設計師的三民家商校友劉奕武，雖有聽力障礙，但仍為了築夢不停苦練，就算已從三民家商畢業，仍每天返校訓練，果然皇天不負苦心人，劉奕武在第17屆全國身心障礙者技能競賽中奪得「基礎女裝」全國第一名。捷報傳回母校後，全校與有榮焉，三民家商校長王雪娥也期許，劉奕武能在服裝設計這條路上走出自己的一片天。

劉奕武2歲時發現自己有聽力障礙，從此以後都得靠著助聽器輔助聽力，但正因為劉奕武的世界特別安靜，才讓他能夠專注在自己的空間裡面，甚至在裁縫車前練習整個晚上都不嫌累。

劉奕武在三民家商服裝科就讀期間，從不漏掉任何一場檢定、表演、走秀和比賽。三民家商服裝科主任王士倫說，劉奕武不用別人操心，自律性很高，同齡孩子高三畢業後直至大學開學有3、4個月的長暑假，不少同學打工、遊玩，但他依然留在學校專業教室埋頭苦練，從不缺席。

2021年時，劉奕武參加全國技能分區賽得到國服職類第4名，後來也成功錄取台南應用科技大學服飾設計管理系；此次更在第17屆全國身心障礙者技能競賽中，擊敗其他8位參賽者，奪得全國第一名。

王雪娥聽聞佳績後，勉勵劉奕武勇敢做自己，相信他榮獲全國第一的事蹟，能夠激勵更多人，也能鼓勵同為聽障者助人助己，走出屬於自己的天空。