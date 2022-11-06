新平公園寵物專區11月中啟用，空間為天然草皮，設安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台、休憩區等設施。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

新平公園寵物專區以天然草皮作為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台等，以及休憩區。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中再添一座寵物樂園，台中市建設局於新平公園設置寵物專區，此處不但是北屯區首座寵物公園，也是台中市第7處寵物專區，整片空間全為天然草皮，並設置安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台、休憩區等設施，預計11月中旬啟用。

建設局長陳大田表示，北屯新平公園占地4.9公頃，此次寵物專區設置總面積達2025平方公尺，其中小型犬區800平方公尺、大型犬區1225平方公尺，以天然草皮作為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台等，以及休憩區，提供毛孩與飼主同樂的舒適場域，歡迎帶著毛孩前往放電及玩耍，享受陪伴的歡樂時光。

建設局指出，新平公園位在北屯區中平路與敦化路口，位置鄰近中清路、文心路、台74線，交通便利且周邊尚有中央公園、敦化公園、老樹公園等，新平公園作為北屯第一處設有寵物專區的公園，不僅能實踐動物友善環境，也可串聯不同休憩場域節點，讓民眾生活在都市裡仍可享有安全舒適的公園環境，與寵物一同放鬆同樂。

建設局提醒，在公園內寵物專區遛狗，須遵守相關規定，新平公園寵物專區也設有寵物專區告示牌，並備有狗便袋、垃圾桶、清洗兼飲水台，提供友善便利的環境，需要大家一起愛護及維持，以達永續經營之效。

台中市寵物專區自108年至今年底，由原1處增加至7處，包含已開放的泉源公園、文心森林公園、后里環保公園、協仁公園、馬卡龍公園，11月中旬即將啟用的新平公園寵物專區，以及後續將再開放的北區兔子專區，市府將持續評估設置寵物專區，提供毛小孩們自由奔跑的好場域。