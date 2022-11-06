新北市衛生局第十屆醫療公益獎頒獎典禮。（新北市衛生局提供）

新北市政府今舉辦新北市第10屆醫療公益獎頒獎典禮，由副市長劉和然表揚獲獎的25位醫師及醫事人員，土城醫院院長黃璟隆致力於推廣氣喘衛教，率領其團隊踏出醫院，從學生、老師紮根觀念；並以照顧弱勢兒童為已任，組織兒少保護小組，推動兒童虐待處理能力的訓練及照護，今年更榮獲史丹佛大學團隊發布「全球前2％頂尖科學家」終身科學影響力的肯定，獲頒醫療特殊奉獻獎。

張婦產科診所院長張嘉訓致力於產前遺傳診斷，提供全國各層級的醫療機構轉介羊水染色體和基因檢查服務，發揮預防醫學功能，並為台灣的優生保健工作盡一份心力，獲醫療貢獻獎，其他獲獎者還有亞東醫院語言治療師林峯全、德一診所組長呂依潔等人。

劉和然表示，疫情發展已邁入第3年，各級醫療機構皆面臨嚴峻考驗，賴有醫護人員撐持醫療體系屹立不搖，對抗頑強疫情，讓新北市民獲得完整且細心的照護。為鼓勵並肯定醫師及醫事人員長期在醫療服務上犧牲奉獻的精神，衛生局自2012年起即開辦醫療公益獎，邀請醫療專業、學者專家及公正人士擔任評審委員，從各界所推薦的優秀人員中，經由嚴謹過程，評選出醫療貢獻獎、醫療教育研究獎、醫療特殊奉獻獎等個人獎項以及機構類的醫療公益獎。

截至今年10月，新北市有有1萬300多名醫師以及7000多名的物理治療師、醫事檢驗師、醫事放射師、職能治療師、臨床心理師及營養師等醫療從業人員，服務於新北市內53家醫院及3400餘家診所，還有學校、衛生所、護理機構等等，努力提升醫療品質，並為新北市近400萬市民健康把關。

衛生局指出，今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及機構共有55件，由評審委員會採初審及決審兩階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及4家醫院出線。