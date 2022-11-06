台中市東區富台東街昨日發生街友酒後衝突事件，黃姓街友因酒後與廖姓街友發生口角衝突，黃嫌突然持米酒瓶砸向廖姓死者，當場不支倒地，警方獲報趕抵將受傷廖男送醫，5日宣告不治，警方將黃依殺人罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

警方指出根據目擊者指出，當天聽見爭吵聲，接著發現有人受傷，警方到場時現場血跡斑斑，滿地碎玻璃，當場壓制黃嫌，但黃當時情緒仍很激動，不斷辱罵髒話，廖姓死者則倒臥地上，頭頸都是血。

警方指出，5日上午10時49分，61歲黃姓跟45歲廖姓街友酒後衝突，雙方扭打，黃嫌先徒手打廖男，竟持酒瓶，朝廖頭部不斷攻擊，旁人見狀勸阻不了，趕緊報警處理

根據警方了解，黃與廖2人是舊識，疑似發生金錢，黃向人抱怨友借錢給廖男，還請廖男抽菸、喝酒，廖男卻沒當回事，積怨已久，酒後爆發口角，廖頭部遭酒瓶砸因大量出血，送醫宣告不治，檢方將進一步相驗廖男遺體，釐清確切死因。

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