全家「CHOCO LIFE精品巧克力圖鑑」推出近50款新品，苦甜款、酒心款均有。（全家提供）

OKmart「異國巧克力大賞」引進多國特色巧克力品項，23日前指定項目第2件6折。（OKmart提供）

萊爾富推指定EXCELLENCE系列巧克力任選任選第2件6折，再送限量專屬收納盒。（摘自萊爾富臉書）

冬季迎來節慶送禮潮，催生出巧克力熱銷旺季，超商掌握氣溫轉涼的療癒商機，開賣異國或知名大牌巧克力，觀察銷售資料，巧克力冬季銷量較夏季成長約2倍，其中片狀和棒狀包裝成長2成為最多、特殊口感或造型也有成長趨勢，看準消費者偏好，業者帶來大人系的濃郁品項包含高可可濃度、酒心款商品，並祭出6折起促銷，預期冬季巧克力業績可攀升25％以上。

全家29日前推「CHOCO LIFE精品巧克力圖鑑」活動，導入多國獨家巧克力包含比利時、日本等10國特色商品，當中首推瑞士蓮軟心巧克力，更有牛奶內餡共3口味可選，限時第二件6折、任三件贈星形鐵盒；大人款則推「德國香檳酒心巧克力」，咬一口就能感受酒香飄散口腔，苦甜巧克力添層次感，現任選2件8折、3件77折。

OKmart「異國巧克力大賞」即起開跑，貨架上擺滿多國美味，好比印有浪漫藝術家慕夏畫作的「慕夏85％巧克力」，以迦納及厄瓜多的可可豆製成，口感微苦富有花香與奶油堅果香，另款「西班牙Trapa巧克力」則以醇厚黑巧克力聞名，另明治CACAO等指定款，23日前也享第二件6折。

7-11不讓競業搶風頭，即起展開「巧克力大賞」，包含吸引小孩目光的飲品「蠟筆小新可可奶茶」，外包裝以經典人物小新帶來俏皮感，呼應他喜愛巧克力的風格，並訴求乳含量50％順口不膩兼具乳香；成熟系口味則推獨賣的「法國ABTEY酒心夾餡黑巧克力」，酒瓶造型搶眼外，香醇酒韻同樣刺激舌尖，指定品項限時任4件75折起。

萊爾富搶攻喜食濃醇巧克力的愛好者，主打85％、99％EXCELLENCE系列，入口可感受綿柔細滑及濃郁苦香，15日前任選第2件6折，買2件還送限量專屬收納盒。

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