「台灣大賽」菜鳥、中信兄弟宋晟睿昨天在7局下接替守備，9局上獲得打擊機會，從樂天桃猿陳禹勳手中敲出安打，生涯總冠軍戰首安開張，他坦言敲安後釋放激動感，但讓他更開心的是自己在那打席中「長大」，「我居然選掉那一顆變化球，以往那顆很有引誘性的球我都會揮棒耶！」

9局上兄弟一、二壘有人時輪到陳文杰打擊，而在打擊預備區看到隊長王威晨在做準備，原本打該棒次的宋晟睿則「埋伏」在下面，最後教練團並未換人，還是讓他繼續上場打擊，宋晟睿把握機會敲安。

「他應該是讓威晨上去站一下，教練叫我一樣先準備，我就在場下跟投手節奏。」宋晟睿上場準備打擊前，王威晨並未多說些什麼，僅用「眼神」交流，「我們只擊掌而已，他一個眼神跟我說加油。」

宋晟睿表示，比賽中王威晨及周思齊有集合大家講話，他們提醒小老弟不要被投手節奏帶走，要拉回節奏、心要靜下來，「所以我後面就比較冷靜。」他還透露，例行賽碰到陳禹勳時打得都不是很理想，沒想到能在總冠軍戰時突破學長封鎖。

「就是冷靜。」宋晟睿表示，陳禹勳十分會控制節奏，投球又很犀利，沒想到昨天自己能夠忍住一顆十分具有引誘性的變化球，讓自己有了在攻擊的機會，也讓自己覺得有「長大」的感覺。

宋晟睿透露自己在比賽中就是「內心戲」很多的人，攻守都會去想很多狀況，他提到每次上場守備就會很希望球能夠往自己這邊打，每顆球都會想要去接，「昨天就看學長（林泓育）那顆真的好遠，看到陳俊秀那顆好想接。」