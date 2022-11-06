九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會於5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。對此，藥師林士峰今（6）日就在臉書上表示，「這次首都市長之爭，考驗著是否能打破藍綠的高牆，進而證明台灣仍然有第三勢力發展的空間」，他更接著猛轟陳時中的參選「根本汙辱台北人的智商」，引發討論。

藥師林士峰今日在臉書上表示，這次首都市長之爭，黃珊珊能否當選，考驗著是否能打破藍綠的高牆，進而證明台灣仍然有第三勢力發展的空間。林士峰更拋出「台灣為什麼需要第三勢力？」他坦言，看看這16年，藍綠各自完全執政之後的台灣，薪水成長的幅度趕不上物價跟房價的漲幅，連電力都要靠降壓美化數據，營造台灣不缺電的幻影。

林士峰說，蔣萬安雖然是很優秀的參選人，「但是為了台灣未來能發展出制衡藍綠的第三勢力，希望台北市民，這次能夠勇敢的選擇黃珊珊。讓完整資歷的黃珊珊改變台灣」，林士峰最後更猛轟，「至於陳時中的參選，根本汙辱台北人的智商，台北可不是台南，隨便放顆西瓜就能當選的地方」。