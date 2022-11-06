前國安會秘書長高華柱致詞。圖／安得烈基金會提供。

得獎作者參觀「孩子的藝想世界」公益畫展。圖。安得烈基金會提供

安得烈慈善協會第七屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，昨（5）日於中正紀念堂一樓演藝廳舉行，該協會邀請來自全國各地方的獲獎同學與家人齊聚一堂，國安會前秘書長高華柱先生暨夫人也特別出席典禮，除鼓勵每位獲獎的同學之外，也肯定安得烈長期栽培及發掘有才華之藝文人才。「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出111件作品，自即日起至11月14日止，於中正紀念堂1樓藝廊進行展出，歡迎大家踴躍前往觀賞，並且給予孩子們鼓勵。

安得烈慈善協會辦理學藝競賽活動已邁入第7年，透過競賽不斷地鼓勵同學們用繪畫或寫作展現自己的才華，並藉活動發掘有潛力、值得栽培的孩子。本次計有1982件作品參賽，經由專業評審老師嚴謹的審查和討論，挑選出最優秀的66件繪畫、45篇作文，參賽作品的面向多元，讓評審老師除了肯定學生們的優異表現，更是驚艷孩子們的潛力。

本次獲獎作品不只是技術和能力的展現，同時薀含著孩子們的觀察、思考和詮釋，把與外在世界的互動經驗，揉入個人的主觀感受與想法，充分展現出觀察生活的細膩，無論是對於人物的觀察或生活的體驗都躍然在紙上。

頒獎典禮由李梅箋老師及黃佳頎小姐的小提琴演奏作為開場演出，以悠揚的琴聲為頒獎典禮揭開序幕！安得烈慈善協會理事長張德明先生致詞時祝賀每位獲獎同學，他表示，在同學的作品中看到濃濃的人情味，他也鼓勵在困境中的同學不要放棄，持續保持對創作的熱情。

國安會前秘書長高華柱先生於致詞時表示，這次是他與夫人連續第四年出席參加學藝競賽的頒獎典禮，每年的作品除了反映出孩子們對未來的期望，抑或是對時事的觀察，甚至是與自我的對話，每每都能被他們的創作打動與感動。

三度獲獎繪畫組並獲得10-12年級組特優的陳同學，在第一次獲獎後成為該協會「培鷹計畫」所培育的孩子，協會另外也提供專案食物箱幫助陳同學臥病的哥哥作為營養補充，正是因為生活的辛苦，繪畫成為他抒發生活與心情的管道。他很感謝安得烈對他和家裡的幫助，他說期盼自己未來能在藝術界闖出一番成就，並能開設畫室幫助弱勢家庭的孩子學畫，也期待透過努力學習來報答曾經幫助過他的人，並且有餘力可以回饋社會！

本次5-6年級組繪畫組優選的陳同學，第一次參加學藝競賽時落選，去年得了佳作，作品在國父紀念館展覽時感到很榮耀，讓她今年有了繼續參賽的動力並且獲得優選。媽媽說很肯定安得烈舉辦的活動，讓孩子有了努力的目標，也希望這樣的活動能持續，讓喜歡藝術的孩子都能有個發揮的舞台。

至於獲得本屆作文類10-12年級組特優的鄭同學，他說雖然從小學了許多的惡習，一度成了中輟生並且進入了寄養家庭，成績墊底的他，直到小學四年級才開始學習數學的乘除，如同他在文章〈再試一次〉中所寫的「最美好的夢，需要最確實的行動。」他靠著努力以及許多人的幫助，國中時以市長獎畢業，爾後考上了理想的高中，高中畢業之後也順利考上大學，寫下自己感人的生命故事，文章除了分享如何在困難中重新站立，更反映出其堅韌的生命力。

「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出111件作品，自即日起至111年11月14日止，於中正紀念堂1樓藝廊進行展出，歡迎大家踴躍前往觀賞，並且給予孩子們鼓勵。相關展出資訊請上安得烈官方網站https://www.chaca.org.tw。