台灣職業男網好手曾俊欣已經在義大利備戰ATP新生代年終總決賽，另一位男網選手許育修則是在南半球奮戰並傳回捷報，6日他在ATP雪梨挑戰賽單打決賽，以6比4、7比6（5）擊退地主選手波曼斯（Marc Polmans），進帳個人生涯第一座ATP挑戰賽單打冠軍，也是寶島男網第6位在這個等級賽事單打奪冠的球員。

許育修今年9月代表中華隊參加台維斯盃，幫助中華隊擊敗香港隊，晉級世界一級升降賽，結束台維斯盃後他繼續在職業賽事為成績努力，上一站在澳洲南部的卑利霍單、雙打都晉級到8強，本周來到雪梨單打成績更上層樓，不但首度打進到挑戰賽男單4強，也晉級到最終決賽。

首盤許育修和對手波曼斯一直互保發球局，直到第10局許育修才逼出了破發點兼局點，不過波曼斯也相當頑強，兩人經過幾次「丟士」激戰，許育修順利破發並率先搶下一盤。

第二盤前段許育修兩度遭破發，也讓局數陷入落後，第10局他終於等到機會再度破發成功，也將局數追到5比5平手，雙方最後進入七局，許育修靠著多一分破發分的優勢，順利讓冠軍入袋。

許育修參加青少年賽事時期，曾在2017年澳網、溫網及美網青少年男雙摘冠，進入成人職業賽後持續單、雙打都加強，經過不停挑戰，終於在ATP雪梨挑戰賽一嚐男單冠軍滋味，是台灣男子選手繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生、曾俊欣跟吳東霖之後，第6位在ATP挑戰賽單打掄元的好手。