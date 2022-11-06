針對高虹安助理費爭議，民眾黨立院黨團今質疑，國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料內容屬個資法保護範疇，究竟從哪裡洩露，應該追查到底。對此，林耕仁6日下午發出6點回應，指資料由辦公室內部吹哨者直接提供，根本沒有所謂「只有國家機器才能掌握的資料」。

首先，林耕仁指出，他提出關於高虹安涉嫌詐領助理費的質疑，是辦公室內部吹哨者直接與他服務團隊接觸並提供相關資料。他說該名吹哨者也表示，已向檢調單位提供證據檢舉並立案調查，希望能提供法律諮詢。

林耕仁與法務團隊經多次確認資料內容及相關證據，已有相當理由確認高虹安，恐已涉犯違反貪污治罪條例罪嫌疑慮。高身為公眾人物，其言行舉止攸關民主政治健全發展及公共政策形成，關乎公共利益甚鉅，自屬可受公評之事。關於她職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇。

第二，林耕仁也指出，有關高辦公室的通訊錄、健保扣繳明細、加班費請領資料，均是高虹安國會辦公室留存資料，都是吹哨者提供，根本沒有所謂「只有國家機器才能掌握的資料」，民眾黨團非常清楚，卻一再刻意混淆視聽，誣指是國家機器所為，難道民眾黨是暗示高辦是國家機器嗎？

第三，林耕仁也強調，他在公開資料時，已完全隱蔽諸如助理之姓名、薪資等等所有個人資料，絕無公開、傳播任何得以直接或間接方式識別個人之資料，並無侵害任何人之隱私及權利，於法有據。

第四，林耕仁指出，以扣繳明細、加班費等資料，質疑高辦李姓前助理，未在立院投保健保，疑似為在外有專職的兼職助理，卻每月領取超過40小時以上加班費，已違背常理。他也質疑，究竟這樣的人事安排和薪資領取的模式，有無符合相關規定？有沒有涉嫌詐領助理費的疑慮？而且這些全都是對於高虹安公領域的質疑，並無涉私領域，難道柯文哲和民眾黨黨團多次模糊焦點，是想帶風向，掩蓋質疑與事實嗎？

第五，依個資法第8條第2項第4款、第19條第1項第6款、第20條第1項第2款，非公務機關對於個資的蒐集、處理、或利用，於為增進公共利益之必要之特定目的，是得以搜集與利用，且無須事前告知當事人，完全符合個人資料保護法之相關規定。林耕仁也認為，民眾黨立院黨團上午的指涉，恐怕是對個資法的規定不太了解，有所誤會。

最後，林耕仁也批評，民眾黨無論是柯文哲還是立委，甚至連特定媒體人，都指控他資料來源是黨國機器或是民進黨，但這樣的惡意指控，只是想轉移焦點、撇清責任，甚至把林耕仁「抹綠」進行選舉操作，他也想請柯文哲和民眾黨捫心自問，他所談的是不是公領域？更應該去好好了解為何會發生內部舉發這件事？而不是沒有證據就抹黑別人。