台北市長選戰電視辯論會於昨（5）日下午舉辦，民進黨候選人陳時中問蔣萬安、黃珊珊對「新竹換台北」的棄保之說有何看法？趙少康今（6）日再度在臉書回應，陳時中一提這問題他就笑了，以這樣的智力跟判斷力，還想選台北市長，真的笑死人了！也不知道他的智囊都是些什麼咖？原來不是說很厲害嗎？

台北市長選戰電視辯論會於昨（5）日下午舉辦，進入交叉詰問環節，民進黨候選人陳時中稱，中廣董事長趙少康是國民黨候選人蔣萬安的「最大側翼」與重要智囊，蔣、黃對「新竹換台北」的棄保之說有何看法？更問蔣萬安，犧牲同黨同志林耕仁的政治利益、讓民眾黨新竹市長候選人高虹安，「你認為這樣是你選情告急的下策嗎？」

趙少康今（6）日再度在臉書回應，陳時中一提這問題他就笑了，在跟蔣萬安在模擬的時候，第一個就想到這問題，但原來設想是黃珊珊會提出來，因為最擔心棄保的是黃珊珊。

趙少康說，陳時中是民進黨選票歸隊的受益人，沒想到是陳時中自己提的，可見「他智力是有問題的」。

趙少康強調，以這樣的智力跟判斷力，還想選台北市長，真的笑死人了！也不知道他的智囊都是些什麼咖？原來不是說很厲害嗎？