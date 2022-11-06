雲林家扶中心6日在劍湖山樂園舉辦認養人與學童相見歡活動，有215人參加，這是疫情趨緩以來出席人次最熱烈的一次活動。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心6日在劍湖山樂園舉辦認養人與學童相見歡活動，一口氣認養78名兒童的協禧電機公司，由經理劉秉勳率領同仁龍隆重出席。劉表示，該公司董事長黃瑞益是雲林人，出外打拼立足高雄，對雲林有濃濃情感，希望陪伴雲林家扶兒成長茁壯。

協禧電機公司邀請所有認養的孩子與家人出席，贈送每名孩子一分牛軋糖禮品，勉勵孩子繼續向前邁進、幸福成長，經理劉秉勳感謝雲林家扶讓協禧參與社會企業責任。

今年相見歡活動有215人參加，這是疫情趨緩以來出席人次最熱烈的一次活動，有些認養人有疫情顧慮不克前往，也請社工轉達對孩子的關心。家扶中心主任廖志文表示，疫情趨緩解封後的愛更溫暖，感謝每位認養人。

每年暑假安排近百名雲林家扶學童們參觀台中科博館的認養人吳榮豐，他也趕往劍湖山與認養的「阿名」碰面，看到阿名變得高壯很高興，勉勵他繼續努力，阿名媽媽也當面表達對吳的感激。

認養人巴何卿秀是家扶中心的自立青年，他兒少時期受到家扶幫忙，如今自立了，也與妹妹一起加入家扶認養行列，現任養1個國內、2位國外兒童。

雲林家扶少年「慈淨」表演烏克麗麗彈奏、大合唱，感謝社會大眾對家扶兒關心，不間斷讓愛綿延；氣球達人、認養人林添榮當場摺200多隻寶劍贈送所有參與者。