On昂跑Cloudmonster 首發配色推出巴西梅紫加蘆薈綠及冰霜灰加鈷藍兩款。（瑞士On昂跑提供）

On昂跑Cloudrunner 男款月蝕藍-冰霜灰(寬楦)，4880元。（瑞士On昂跑提供）

到了年末，各大運動品牌也搬出壓軸鉅作搶佔商機，NIKE Air Jordan XI的復刻已經如同球鞋市場上的聖誕舞會，粉絲都期待經典回歸，今年冬天，Jordan Brand所推的Air Jordan XI Varsity Red便是以全新鮮亮的白紅配色，對Tinker Hatfield的傳奇作品進行了新的演繹。瑞士On昂跑則與馳騁球場多年的「網球天王」費德勒合作，推出Cloudmonster、Cloudrunner二款跑鞋為跑者提供多元選擇。

NIKE Air Jordan XI Varsity Red將紅色漆皮與白色尼龍的混搭，意味Michael Jordan重返球場後對於勝利的渴望，並搭全腳掌Air-Sole氣墊與碳纖維板，提供足下強勁的緩震感，該鞋款將以成人和兒童全尺碼進行發售。而Jordan Brand也觀察不少女性消費者喜愛這款商品，陸續推女性品項，在本次Air Jordan XI的回歸中，便有著以藏青色打造，視覺效果時尚而深邃的女性專屬Air Jordan XI Midnight Navy配色。

來自瑞士的On昂跑持續升級跑鞋性能，經研究，跑步最有效率的方式便是以足部中段著地，而後以腳尖踢向地面產生推進力，故On昂跑利用鞋尖上翹的設計，搭配獨家專利「CloudTec雲端緩衝科技」和「Speedboard推進板」，讓腳尖往前踏步的姿勢更加流暢。其中Cloudmonster是目前品牌推出緩震等級最高的跑鞋，更輕量的回彈感受與緩衝力，讓長距離跑步也能輕鬆舒適；Cloudrunner主打穩定支撐，適合亞洲人腳型的的寬楦設計，加上柔軟鞋舌與鞋領，幫助足部觸地時釋放更強緩震回彈和穩定支撐，適合中低足弓或需要更多支撐力的跑者。