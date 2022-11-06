新北永和一家炸物店老闆，因為一名「唐寶寶」（唐氏症患者）忘記帶錢，沒付40元憤而報警抓人，讓唐寶寶的母親PO網控訴，店家遭一星負評灌爆，今（6）日也消失在Google地圖上。「唐寶寶」媽媽稍早在個人臉書發文，表示希望老闆能出面跟孩子道歉。

「唐寶寶」的母親6日下午在臉書發文表示，收到許多網友傳訊通知老闆打算提告，自己身為一位母親，只是希望老闆能公平的對待孩子，「難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎？」也對此事引發軒然大波，向大眾致謝、致歉，「現在我只想重新建立孩子的信心」。

唐寶寶媽媽全文：

好多人傳新聞連結給我：

前晚老闆針對我的貼文，到警察局詢問提告方式，身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎 ？

也謝謝這幾天關心這個事件的所有人，造成大家不安的情緒，在此表達歉意，現在我只想重新建立孩子的信心。

一位傷心的媽媽 敬上