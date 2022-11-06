參選桃園市長遭民進黨開除黨籍的前立委鄭寶清6日指出，黨內初選是民進黨最引以自豪的民主選賢制度，但「堅下鵬上」淪黑箱，若讓鄭運鵬當選，民進黨的黨內初選將可能永遠被廢除，總統大選的初選也會被沒收，未來只要逢迎拍馬就能獲提名，強調自己參選是為了留下政治典範，落實「還政於民」的初衷。

鄭寶清說，黨內初選是民進黨創黨以來最引以自豪的民主選賢制度，如果民進黨提名的桃園市長候選人鄭運鵬這次選上，民進黨的黨內初選將可能永遠被廢除，黨內提名從此將改由被少數權力政客所綁架，這會導致想參選的候選人只要逢迎拍馬討好幾個權力政客即能提名參選，甚至鄭運鵬若當選，總統大選的黨內初選也可能就被沒收掉，民進黨恐怕就很難提名最優秀的政治領袖來參選，甚至也可能引發內部分裂的政治內訌危機。

鄭寶清說，屆時民主自由就可能真的被打死，台灣又將如何在國際政治民主文明國家當中立足或結盟合作呢？又如何對抗虎視眈眈、不放棄對台使用武力的對岸惡鄰居呢？強調唯有自己當選桃園市長，民進黨才可恢復原來百姓人民所期待接受的真民主進步黨，人民的聲音，人民的權利，言論與媒體自由，才能真正得以釋放，不至於被少數惡質政客所掌握操控，這也是他參選的理由之一

鄭寶清說，人民與政黨是要往上提升而非向下沉淪，喊話他愛的桃園市民與熱愛民主自由的桃園及全國人民，回到原始初衷，為此次的桃園市長選舉留下政治典範，如果鄭寶清當選，將徹徹底底改變向下沉淪的黑箱體制，讓民主真正復活重生，落實「還政於民」的初衷，這才是台灣真正的需求。

鄭寶清呼籲大家踴躍支持他的理念，真正老百姓心中最寶貴的理想，「市長請投4號鄭寶清，讓我們共同來創造奇蹟，用您們的選票一起來創造勝利！」