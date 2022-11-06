高雄市文府國小20周年校慶活動不斷，除了幫學校慶生，還進行一連串的系列活動，就是為了背負起世代的使命，提倡減塑環境。5日下午文府國小先是在校內舉辦「草地音樂會」、「減塑友好商店小清新市集」、「環保淨塑闖關」以及「我的綠色永續時代主題書展」等活動；8日更會前進台鐵左營站廣場，進行「淨塑快閃」。

此次校慶系列活動藉由校慶紀念音樂會、環境議題主題書展、減塑倡議活動，來慶祝文府國小的永續發展；為了讓學生理解環境永續的相關知識，還辦理辦理SDGs主題書展，帶領學生投入公民社會責任；而無痕飲食市集活動則是讓師生透過實踐的方式，營造社區減塑風氣。

台鐵左營站的淨塑快閃活動則會分成4個部分，分別是「英語讀者劇場」、「愛海不塑行動劇」、「大合唱」和「環保行動宣示」，希望藉由快閃活動，可以喚起民眾環保愛地球的意識，投入減塑、淨塑的行列。

「前人種樹，後人乘涼」 文府校長李美金表示，教育是百年大計，而淨塑也需要大家長久的共同努力，藉由多元的減塑系列活動，可以激發學生對綠色生活的想