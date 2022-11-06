樂天桃猿在「台灣大賽」首戰雖然單場敲出3轟但都是陽春炮，最終以3比5不敵中信兄弟，其中單場敲出雙響炮的的林泓育在總冠軍戰開轟、得分紀錄都躍升至第2名，但他更佩服是林智勝在總冠軍戰的出賽數，「要能打到40幾場不容易，出賽場次是最難的。」

林泓育昨天先在4局下敲出陽春炮，生涯總冠軍戰第9轟追平羅敏卿，9局下再度「炸裂」，直接用一場比賽就超越羅敏卿、全壘打數在總冠軍戰排名第2；個人累積40得分也僅次于彭政閔的41分。

聽聞自己改寫紀錄林泓育平淡看待，他認為這2轟已經是昨天的事，今天是新的一場比賽，自己也都把每一場比賽都做第1戰在打。他認為總冠軍戰開轟紀錄不難，難的是在總冠軍戰出賽數，自己就十分敬佩前隊友、現效力味全龍的林智勝。

林智勝在總冠軍戰出賽47場，排名史上第7，林泓育出賽36場則排第16，他認為要在總冠軍賽累積超過40場出賽數十分不容易，並點名兄弟陳子豪，看他能否是下一個能夠在台灣大賽寫紀錄的球員。

林泓育認為，要在總冠軍戰出賽必須要球隊有打進、球員身體強度也要能撐過一整季、狀況好才能打，「更重要的是教練有排你上場。」他坦言昨天被排進先發自己也有點嚇到，「因為自己在季賽狀況不是很穩定，雖然大家說短期比賽要經驗，但我認為狀況才是短期比賽的關鍵，就像岳政華他大賽經驗也不多，但狀況好打就對了。」

他也提到面對短期賽事不是看失敗率而是成功率，「或許大家會認為失誤、失敗是輸球關鍵，但贏球是看成功率的，只要把成功率提高贏球機率就會高，現在也是不用想得太複雜，贏一場是一場。」