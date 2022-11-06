民眾黨在竹北市推2名縣議員候選人，黨主席柯文哲6日參加林碩彥競選總部成立大會時，指他做台北市長2、3年，發現民進黨比國民黨還黑，國民黨餐桌禮儀比較好，偷吃還會去擦嘴，民進黨根本不管，不是「整碗捧走」而是「整桌捧去」，連盤子都吃光，也不怕人講，中天說關就關，已到傲慢的程度，這才是民進黨今天最大的危機

柯文哲指十大建設大家都會想到蔣經國，但台灣在2000年之後完全沒有重大基礎建設，民進黨執政沒有把國家的錢當自己的錢，前瞻基礎建設8400億，防疫特別預算8400億，加上川普賣給台灣的軍備5400億，台灣就毀了一半！

柯文哲指前瞻基礎建設是虛晃一招，沒有看到什麼重大建設成果，問題是錢跑去哪裡？防疫一開始沒有口罩，後來沒有疫苗、沒有快篩，立陶宛買得到疫苗用完還可以送台灣，台灣買不到疫苗到底在騙誰？

柯文哲說，慈濟和台積電買了1500萬劑疫苗，加上美國和日本加上鴻海送的，台灣疫苗送的比買的還多，這樣8400億跑到哪裡？

柯文哲直批民進黨政府「對的不做，不對的一直做，然後又懶惰」，稱我們不可能一天就改變台灣，要改變就從選舉開始，選出一個正常的人。

柯文哲話鋒一轉說，像新竹市的選舉已經打到沒品，民進黨動用國家機器，亂打一通，資策會、經濟部出來，然後檢調、側翼，這個打不行再換一個打，但為什麼老百姓不會生氣，這不是很離譜嗎？

柯文哲說，民進黨為什這樣打高虹安，是因媒體、名嘴及網路都是民進黨控制的，做什麼＋壞事都沒在怕，嚴重破壞國家文官制度，這是台灣最重大的危機！