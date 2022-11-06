新北市永和區一間炸物店老闆，4日因為唐寶寶（唐氏症患者）點40元餐點忘記帶錢，氣得當場咆哮、報警，事後唐寶寶媽媽在網路上揭露此事，引發大批網友不滿，湧進店家Google評論洗版，最後老闆更在Google直接下架店家資訊，如今已經看不到地標。

唐寶寶媽媽日前在臉書控訴，唐寶寶點了40元炸物後發現忘記帶錢，立刻告知老闆，沒想到卻被咆哮、報警；事後媽媽到店裡了解過程，老闆回應「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，媽媽質疑難道不能等孩子打電話給家人時，老闆則說「我們很忙，哪有時間等」。

媽媽貼文一出，迅速引發網友怒火，紛紛灌入店家Google評論洗版、留下1星負評，店家疑似不堪其擾，先後宣布臨時停業、永久停業，最後乾脆下架店家資訊，如今搜尋店名已查不到相關地標，搜尋店家地址才能靠著Google街景服務找到店家的痕跡。

先前傳出由於炸物店遭到網友洗版，老闆一度想提告。永和警方說明，當下老闆並未提告，事件發酵後，老闆今天凌晨2、3時許又再度前往派出所，向警方詢問提告需要什麼資料，擬提告PO文者妨害名譽，但並未提告，若老闆後續確認提告，將依規定處理；媽媽則回應，「身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎 ？」