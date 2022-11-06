新北警方近日偵破1柬埔寨式詐團，發現3名被害人被虐死，先前陸續逮捕34歲呂政儀、21歲張家豪和綽號「茶董」的35歲主謀陳樺韋等20人，稍早再循線前往新北市三峽區中山路一間汽車旅館，逮捕陳樺韋旗下負責運送物資的20歲曾姓男子，並於現場查獲改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物。
經警方初步調查，曾嫌在本案中角色，是受陳樺韋指揮，負責運送物資至淡水、中壢二處據點，並發放薪水給詐團成員，全案帶回釐清中。
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