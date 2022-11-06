企排18年第四周6日由女生組極速超跑出戰愛山林，極速超跑本場比賽拿出強烈的求勝意志，葉軒岑、蔡幼群與 Carla 整場比賽的猛烈攻勢讓愛山林抵擋不住，雖愛山林在比賽後段試圖延長戰線，但極速超跑立即回穩，最終以25比20、16、23 直落三贏球，也一吐昨天吞下本季首敗的悶氣。

本場比賽極速超跑試圖擺脫昨日輸球的陰霾，打出3比0開局很快取得領先，愛山林靠著吳佩茹與洪詩涵的攻擊幫助球隊緊咬比數，但超跑葉軒岑、蔡幼群與Carla加強火力，多次攻擊得手將比數拉開，首局極速超跑收下。

進入第二局，極速超跑Blanco多次的攔網的得手迅速幫球隊取得領先，即使愛山林廖嘉安試圖將差距縮小，但超跑蔡幼群與陳怡如可不手軟，持續擴大領先優勢，加上愛山林自亂陣腳多次攻擊出界送分，超跑很快取得2比0聽牌領先。

第三局愛山林全力反撲，加強前排防守與超跑多次來回讓現場觀眾看的大呼過癮，戰局呈現拉鋸，此時蔡幼群的後排攻擊替球隊要回領先，愛山林立刻喊出暫停調整。暫停回來，蔡幼群、陳怡如與 Carla火上加油，猛烈的攻勢讓極速超跑再次拉開領先優勢。

但愛山林洪詩涵、呂玟君與吳沛緹拒絕認輸，三人的好表現帶領球隊超前比數，極速超跑喊出暫停調整。暫停回來極速超跑立刻回穩，陳怡如與葉軒岑關鍵時刻的雙人攔網得分，幫助球隊以25比23拿下第三局，也拿下這場比賽勝利。