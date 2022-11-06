《戲說台灣》女星李宇柔（現名：陳蔓菲）結婚後與老公育有1子1女，去年李宇柔遭傳腸爆裂送急診，近日她再傳出住院消息，並透露身上有癌細胞，雖然未透露是何種癌症，不過插著鼻胃管的虛弱模樣讓不少人憂心，她前幾天發文也被發現與小S有關，原來是女兒和小S女兒許老三當朋友卻讓她有些擔心，對此小S也做出回應。

李宇柔10月31日在臉書發文，透露自己不允許女兒和許老三當朋友，結果女兒反而和對方成為閨密，還受邀去許家豪宅開萬聖節派對，將女兒送過去時還是許老三親自下來接人，過程中非常有禮貌。本來預計女兒九點要回家，卻有了變數，李宇柔稱：「準時七點，小S本人電話打來求情，說她花了心思弄了間鬼屋，希望小朋友能在鬼屋住上一夜，本人打來，我們豈敢拒絕？能住下來的都是被欽點的寵妃，名額僅五個！」

直到隔天女兒也沒有打電話過來，最後還是去許老三的練舞教室接到女兒，讓李宇柔感到不滿，「她竟然當小丫環去陪跳，上了車我就很不高興，她一身的傷，小孩子怎麼玩成這樣？約去玩的沒半個是她認識的，不熟是怎麼約過夜呢？」而且女兒絕口不提發生了什麼，看不出情緒，只說：「沒事！然後再約聖誕趴」，並透露看到小S和許老三姐姐們都很漂亮。先前李宇柔一怒之下剃光女兒的瀏海，小S還稱讚孩子的髮型很潮，女兒也表示原諒李宇柔了。

不過李宇柔擔憂直言：「這些都不是我希望她去做，去接觸的，但我越擋，她們越好，而且行為已經開始成群結黨，我想，接下來就是霸凌了。」面對詢問為何不喜歡女兒和許老三當朋友，李宇柔坦言：「我不喜歡她有被霸凌的可能性，我不希望她跟老三比拼。因為起點不一樣。總之就是惹不起就不要在一起會少受一些挫敗」。

李宇柔透露不喜歡女兒和許老三做朋友的原因。（圖／截取自陳蔓菲facebook）

對於李宇柔的想法，小S透過經紀人對《中時新聞網》表示：「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她的想法，也希望她好好休養，早日康復。」