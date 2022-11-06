台版柬埔寨釀3死引譁然，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清6日直指幸好有新北警方破獲中壢區的「豬仔集中營」、尋獲龜山的棄屍，感嘆桃警整天都為了蔡英文總統等政治人物在守維安，重選舉、輕治安、拚維安的結果導致桃園治安問題嚴重，根本就是「官僚殺人」，斥鄭文燦要負責、點名警察局長要下台。

鄭寶清說，台版柬埔寨詐騙集團關押數十位被害人的地方就在桃園中壢、棄屍的地方在龜山，直指犯罪地點早在9月30日就被犯嫌租下，期間來來回回出入這麼多人次，距離破案的11月3日總共有35天的時間，難道該租屋據點的鄰居都沒有心生警覺報案嗎？難道桃園市警局中壢分局及地方派出所都完全沒有聽到任何的風聲嗎？如果真的是這樣，「那就是一件天大地大的領導無能、治理無方的嚴重治安問題了！」

鄭寶清說，六都治安成績最差的地方就是桃園市，全因市長鄭文燦只會顧選舉而不好好拚治安，導致台版柬埔寨由淡水警方先查獲8名犯嫌，新北市刑大組成專案小組循線，終破獲中壢區的「豬仔集中營」驚天大案，顯示桃警防治犯罪偵查能力太差勁，螺絲釘鬆了，辦案紀律也垮掉了，「桃園市警察局長還能夠不下台負責嗎？桃園市長鄭文燦還有心情每天只會跑選舉造勢場而敷衍懈怠市長職務嗎？真的對得起桃園的無辜市民嗎？」

鄭寶清直指桃園市警力大部分都在陪鄭文燦跑選舉場，甚至幫鄭運鵬選舉大造勢進行維安工作，強調鄭運鵬大造勢每每動用到蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，都需要更大陣仗的警方維安工作，導致虐囚奪命案就發生在桃園卻渾然不知，反問：「這難道不是『官僚殺人』嗎？」重選舉、輕治安、拚維安的結果，桃園的犯罪治安問題才會變成這麼嚴重，要求鄭文燦負責任向桃園市民道歉。

鄭寶清嚴重抗議譴責鄭文燦，只顧選舉輕忽治安的本末倒置政治作為，讓詐騙殺人虐囚匪徒天天就在身邊犯案，桃園市警方完全沒有能力防治犯罪，更沒有能力破獲重大刑案，難怪我桃園治安成績會在六都當中敬陪末座。如今桃園市淪為「豬仔集中營」的大醜聞爆發了，桃園市民的人身安全與財產保障受到嚴重的威脅，「鄭文燦你實在就是『官僚殺人』的首惡之徒！」，喊話市民，難道還冀望鄭運鵬來當你的2.0版市長嗎？難道還有可能更上層樓當上行政院長或參選總統嗎？」