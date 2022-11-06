交通部高公局全力搶修國1汐止邊坡，預計明（7）日上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通，13日上午6時前汐止地區及國1轉國3匝道開放通行，邊坡永久性工程則約需6個月。

新北市交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，交通局交通戰情室及交控中心持續嚴密監控，今天上午國1南下五堵至汐止受限二車道車流匯入一車道影響，出現車多，車行速度稍緩，車子大排長龍約2公里；汐止交流道周邊及市區禮門街、大同路、新台五、康寧街往北市方向則車流均正常。

交通局長鍾鳴時表示，交通部高公局預計明天上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通，市長侯友宜感謝高公局施工人員日以繼夜全力搶修外，對於警察局交通大隊、汐止警分局全面提高警覺，全力動員疏導汐止交流道周邊和市區道路尖峰車流，亦表達感謝。

交通部高公局預計13日上午6時前汐止地區及國1轉國3匝道開放通行，因此建議基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。地區車輛可多利用新台五線往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲。

高公局搶修進度和交通路況可至交通局網站或高公局網站查詢最新路況訊息。