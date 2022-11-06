中國大貓熊保護研究中心日前派出2位專家吳虹林、魏明來台探視，明天將按照原計畫離台。（北市動物園提供／楊亞璇台北傳真）

中國大貓熊保護研究中心日前派出2位專家吳虹林、魏明來台探視，明天將按照原計畫離台。（北市動物園提供／楊亞璇台北傳真）

台北市立動物園「團團」病況不樂觀，中國大貓熊保護研究中心日前派出2位專家吳虹林、魏明來台探視，預計明日按照原計畫離台，返回四川臥龍。由於仍不能準確判斷「團團」的病因，專家同意繼續以舒緩治療方式，並積極追溯病因。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，吳虹林、魏明在台灣停留的這幾天與動物園大貓熊醫療與照養團隊密切地交流。在離開之前他們特地和大家分享這幾日的所見所聞，並祝願大貓熊「團團」能盡快度過難關，早日康復。

吳虹林及魏明表示，台北市立動物園醫療與照養團隊對大貓熊「團團」進行了積極的治療，各項精心、細緻的照顧和護理工作，讓「團團」的病情維持穩定，同時他們也看到大貓熊「圓圓」、「圓仔」和「圓寶」也獲得完善的照顧，身體健康。

吳虹林及魏明指出，從他們抵達台灣迄今的這幾天觀察交流發現，「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態等均有所改善，連續正常的走動時間也在逐漸增加中。有關北市動物園前期安排「團團」進行了一些相關的檢查結果，再根據目前的數據與檢查情況來看，仍然不能準確判斷「團團」的病因，因此他們和動物園醫療與照養團隊討論後，一致同意將會繼續採取目前的治療方案，並根據病情發展適時調整治療護理方案。

動物園指出，吳虹林及魏明自11月1日晚間到達動物園後，即與「團團」的醫師、保育員等共同討論治療和護理方式，並把觀察到「團團」日常的最新情況、用藥後的反應等資訊回饋給中國大熊貓保護研究中心的專家團隊，共同商討「團團」的病因，並且將商討的結果及時與台北市立動物園醫療與照養團隊進行深入細緻的交流，試圖為「團團」找出更優質的照護與醫療措施。

動物園解釋，目前中國大熊貓保護研究中心、北市立動物園醫療與照養團隊面臨最大的問題，是不能準確地判定「團團」的病因，同時「團團」的身體情況也不適合再進行麻醉或者侵入性檢查。雙方經過討論後達成共識，目前繼續以舒緩治療方式並積極追溯病因，以爭取更好的治療方案。

動物園提到，吳虹林及魏明在抵達動物園的這段期間，看見每天都有很多民眾通過不同的方式向「團團」表達關愛和祝福，例如動物園在大貓熊館出口處設置「『團團』我想對你說」專區，經過的遊客紛紛留言祝福，或是透過台北市立動物園的社交平台（Facebook、Instagram及Youtube等）表達關心，更有許多「團團」的粉絲們每天都來到動物園大貓熊館給「團團」及工作人員加油、打氣。

吳虹林先生及魏明先生將按照計畫離開台灣，回去後，大陸的專家團隊將會繼續和台北市立動物園的醫療與照養團隊保持密切交流。他們表示未來如果還有需要面對面溝通的必要，中國大熊貓保護研究中心將會很樂意再安排專家來台。最後，衷心祝願「團團」能盡快度過難關，早日康復。