悶了一整季，樂天桃猿陳俊秀在「台灣大賽」首戰開轟，成為另類的「本季首轟」，但他並未感到特別開心，「還是落後啊......又不是超前轟，如果是超前轟我可能就在上面跳舞、後空翻了吧！」

陳俊秀昨天開轟後先在本壘「華麗轉圈」，轉了一圈後才開始跑壘，他解釋，轉身事順利，當下是因為內角球煞不住，「打出去就知道會過了，只是怕界外而已。」

回到本壘後與教練、隊友一一擊掌，總教練曾豪駒也送上「愛的抱抱」，但陳俊秀一開始並未意會到。曾豪駒表示，會送上擁抱是因為知道陳俊秀一整季壓力比較大，在總冠軍戰首戰能有這樣表現是釋放壓力，希望他接下來幾場比賽也有這樣的表現。

陳俊秀先前透露自己在備戰總冠軍戰前針對打擊狀況做調整，當時他認為調整效果不錯，果然成效呈現在比賽中。他也解釋之前在影片中跟大家說「狀況不好到看不到球」是為了鼓勵學弟，「沒有真的看不到球啦！」

相較於前兩季的練習量，陷入低潮的陳俊秀今年練習量比過往多了2、3倍，「打不好時當然有壓力，自己也是很努力想盡辦法在打球，我的個性是打不好更要去做、去加強。」他透露，自己時常在放假時一個人去練打，去思考先前比賽中沒打好的球該怎麼打好。