新北警方近日偵破1柬埔寨式詐團，發現3名被害人被虐死，3名死者中2人被棄屍在桃園市龜山區，日前已被尋獲，另有1具則被丟在南投日月潭山區，今日警方在南投台21線74.4K邊坡下方，先發現拿來裝遺體的行李箱，向下搜索後找到遺體。據了解，遺體被發現時宛若樹幹，已風乾蠟化，頭部朝下，且頭、手腳都有碎裂情形，疑被小動物啃噬。

警方指出，該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，4日被警方尋獲，從11樓墜下身亡的黃男，遺體則於10月19日被丟在日月潭風景區。

專案小組4日南下會同南投警消，在疑似棄屍處的橋梁垂降，遍地搜尋2日卻遲遲無法尋獲，今借提中壢據點主嫌21歲張家豪到現場指認，上午11時許先尋獲運送屍體用的大型行李箱，打開後卻發現沒有遺體，經詢問，得知犯嫌先將屍體丟進約30公尺的深谷，才隨意丟棄行李箱，故持續搜索，約上午11時50分許，才找到被風乾的黃男遺體，先清除周遭枯枝，再將其裝進屍袋，和行李箱一起放上擔架，運至路面。

警消將遺體運上來後，先送往南投縣立殯儀館安置，隨後由南投地檢署會同法醫以及新北、南投警方相驗，全案續由新北警方追查。