亞洲地區在滑輪溜冰一直擁有不錯運動競技實力，在阿根廷布宜諾斯艾利斯參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的中華隊好手們，也展現精湛技巧，自由式輪滑速度過樁項目鄭宇翔、劉巧兮在當地時間5日分別勇奪成年男、女子組金牌，目前中華代表隊在2022年世界全項目溜冰錦標賽總獎牌數來到14金、13銀、11銅，已是參加本賽歷年最佳成績。

中華隊滑輪溜冰選手在2022年世界全項目溜冰錦標賽，於自由式輪滑速度過樁項目表現精采，除了拿下成人組男女冠軍外，女子選手陳貝怡也拿下成女組銀牌，讓中華隊在成女項目達成「金包銀」成就；男子選手鄭宇翔在自由式輪滑速度過樁成男賽事奪金，隊友楊曾智則拿下銅牌，與鄭宇翔共同站上頒獎臺。

2022年世界全項目溜冰錦標賽中華隊除在成年組共獲2金1銀1銅佳績外，青年組部分也在青女組金牌丁于恩及青男組金牌郭加恩的領軍下斬獲2金2銀1銅，顯示中華隊在速度過樁項目的實力，總獎牌數來到14金、13銀、11銅，已是歷年參加世界全項目溜冰錦標賽的最佳成績，接著還有曲棍球、競速溜冰馬拉松賽以及自由式對抗賽等項目，有機會再接再厲、持續進帳獎牌。