一名已婚護理師去年裝修房屋時勾搭上有家室的男業者，兩人天天互傳LINE訊息且通話甚久，人夫還以「愛妃」稱呼小三，人妻察覺異狀跟蹤2人，親眼目睹2人在台南漁光島牽手、熱吻，憤而向小三提告求償。人夫出庭作證時承認兩人不倫關係，表示小三曾說她是「職業小三」，在結婚前就當了6年的小三，所以不會留下證據；法官認為小三行為已侵害人妻配偶權，判她須賠償10萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻與丈夫共同經營室內裝修公司，人妻擔任會計及負責與客戶聯絡、接洽，丈夫則負責現場施工。人妻控訴小三因房屋維修問題，從去年7月間開始與丈夫聯繫，期間兩人天天互傳LINE訊息且通話甚久，人妻發現小三以「骨科子瑜」等暱稱與丈夫互傳訊息，稱呼丈夫為「親愛的」，並表示為其「客兄」，而丈夫則以「愛妃」稱呼小三，2人對話紀錄宛如熱戀情侶。

人妻發現後與友人跟蹤丈夫與小三，發現2人於同年9月在漁光島牽手、接吻，丈夫事後承認有與小三一同出遊，更承諾會斷絕這段不倫關係，但實際上2人仍繼續聯絡，人妻憤而向小三提告求償20萬元。

小三則辯稱，因為娘家房屋需裝修，故均需與人夫聯絡及確認，雙方因而頻繁聯絡，期間有感受到人夫似有追求之意，言語上偶有騷擾、吃豆腐情事，但因裝修工程尚未結束，擔心如嚴厲拒絕將影響工程品質及進度，心想反正只是口頭上被吃豆腐，假意配合並無損失，因此才順應人夫語意在通訊軟體一搭一唱，以「打嘴砲、「講幹話」之方式敷衍他，並無其他踰矩行為。

至於人夫稱其「愛妃」，是因人夫認為她愛殺價，且常要求加做其他工程，才取自「愛灰」之諧音；對話中出現人夫說「今天沒親夠沒親夠」，她回應「下次寫個夠字讓你帶回家」，是指人夫之前趁隙偷親她，她為免尷尬，只能委婉閃避並移轉話題；她自稱自己為「賞鳥協會會員之一」，是因為在醫院工作，必須支援泌尿科協助插管等情，故自嘲為「賞鳥協會會員」；而她稱「我好虧喔～當小三當到自己要虧錢，嘖嘖」，是當時人夫希望她買衣服送他，她不想才婉拒。

法官勘驗兩人對話紀錄，小三曾對人夫表示「我超怕你以後都不想理我」、「真的～認識你是我最驕傲的事」、「我懂～但有時候還是不能適應，感覺你好冷淡害我都害怕了」、「你很像一個男人～在你身邊我真的覺得自己是女人的感覺」等語，而人夫則回覆「別怕愛妃，我會一直都在」、「我對愛妃絕對不會冷淡」、「被愛妃親到，哈哈」等語，足以堪認兩人之對話互相表達愛意之情，已逾越結交普通朋友之一般社交行為，屬不正常往來。

且又人夫作證時稱，兩人當時在交往，才會有上開對話，會跟小三交往是因為她會主動在我們講事情的時候將身體靠過來，「當時我擔心會被發現，她跟我說她是職業小三，她在跟她先生結婚之前就當了6 年的小三，所以不會留下證據」，2人單獨相處時也有牽手、親吻。

法官認為小三明知人夫已婚卻故意與之交往，依社會一般觀念，其行為已足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福之忠實目的，已屬以違背善良風俗之方法，加損害於他人之故意，堪認人妻確實受有精神上之痛苦，已侵害人妻之配偶權，判處小三應賠10萬元，可上訴。