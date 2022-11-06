苗栗縣長徐耀昌（中）等人到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

嘉志閣客家粄仔節活動邁入第14屆，苗栗市嘉盛社區發展協會6日在嘉盛社區客家粄仔工坊辦理客家粄仔節活動，苗栗縣縣長徐耀昌出席參與5行湯圓DIY體驗活動，感謝嘉盛社區延續客家粄食文化，並藉由傳承客家米食製做技藝，提升在地經濟發展，改善農家生活。

嘉盛社區位於苗栗市區，是全台唯一體驗彩色粄仔的場域，每年11月舉辦的客家粄仔節，成為嘉盛社區重要的年度盛事與社區活化活動指標，至今年已執行14載。除了頗具特色的五行湯圓之外，更開發了與苗栗市周邊的護城龍及當地文昌廟宇文化相呼應的五行龍粄。

嘉盛社區推行五行粄，用抹茶、紅豆、竹炭、薑黃以及番薯等5種顏色製作，別具意義也只有在苗栗市能看到創意滿分的客家米食，希望繼續透過農村再生活動，讓客庄粄食能子子孫孫的延續下去。

今日嘉盛社區發展協會舉行客家粄仔節，2場米食DIY活動，上午安排琉璃湯圓及牛汶水DIY，下午則有龍粄DIY。上午的5行湯圓DIY體驗活動，現場參與民眾認真聆聽講師教授如何揉搓湯圓，參與民眾分為5組分別製作5種顏色的5行湯圓，縣長徐耀昌、農業處副處長蔡政新一同出席體驗好吃又好玩的五行湯圓DIY活動。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，嘉盛社區積極投入農村再生計畫推動，每年11月舉辦的客家粄仔節，已形成重要的社區活化活動指標，並串連周邊社區共同參與，讓優良客家傳統與積極度高、動員力夠的社區能傳承農村再生意涵。

嘉盛社區在理事長總幹事的帶領下，客家粄仔已然成為社區創新求變接地氣的文化資產，縣府能力所及一定全力的跟大家一同推廣客家粄仔文化，並允諾補助社區改善製作客家粄仔的相關設備。

嘉盛社區理事長劉秀蘭說，感謝水保局經費的挹注，與苗栗縣政府的輔導，讓嘉盛社區得以將客家粄食與在地文化連結並推陳出新，透過行銷與推廣，讓更多人認識嘉盛社區與客家五行粄。