九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長的候選人都摩拳擦掌的準備中，而國民黨桃園市長候選人張善政今（6）日就在臉書上分享了他的新政策「新住民5照顧」，更直言「希望大家跟我們一起努力，讓我們整個社會都能成為飄洋過海來台的新住民，最大的靠山！」，引發討論。

張善政今日在臉書上PO出一篇「新住民就是我們的家人」的文章表示，「新住民5照顧」做家人們的靠山，張善政指出，前日他與前內政部長李鴻源一同接受資深媒體人羅友志的訪問。羅友志表示，在新聞現場第一線，他看到在台灣的家暴案件中，有相當高的比例受害者是新住民女性。人在異鄉，遇人不淑。這些女性的處境，真的加倍艱辛。

張善政指出，截至去年，桃園的新住民人口已經高達6萬3700人，其中女性新住民高達90%，以大陸、東南亞的配偶為主；而在學校中就讀的新台灣之子，更有1萬9000人，是全台第二高的！張善政強調，「新住民是我們的家人，照顧新住民，使他們能安全、順利的在台灣社會穩定發展，是政府最重要的責任」，張善政說，李鴻源對新住民政策有很多心得。過去他推動「火炬計畫」，開設新住民學校、定期訪視，讓新住民以及新台灣之子得以更快融入台灣。更可貴的是，這個計畫培養出了一整套實用的教材，以及一批了解新住民議題、能幹的工作者，這些將是我們未來推動新住民政策，照顧新住民家人們最重要的幫助！

張善政也表示，為了照顧桃園的新住民，他提出「新住民5照顧」。其中，張善政認為最重要的，是讓新住民朋友們能夠克服語言的障礙，更容易利用市政府現有的資源。因此張善政會在市府、區公所設立「多元服務櫃臺」，提供新住民通譯服務；設立法律諮詢服務一條龍窗口，由具備移民、衛福、社會的專業人員，為新住民提供各項諮商，彌補現行制度的不足。

最後為了讓新住民們能夠了解這項政策，張善政也特別將他的政策翻譯成越南文、印尼文、緬甸文、泰文等四種外語，讓新住民好朋友能了解。最後張善政說，「希望大家跟我們一起努力，讓我們整個社會都能成為飄洋過海來台的新住民，最大的靠山！」