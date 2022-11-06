高市環保局為落實管制營建廢棄物流向，要求營造業及建築拆除業依法，檢具事業廢棄物清理計畫書送審，並申報清理流向。（柯宗緯翻攝）

高市近年公私部門多項建設齊發，但也衍生大量營建廢棄物。高市環保局為落實管制營建廢棄物流向，要求營造業及建築拆除業依法，檢具事業廢棄物清理計畫書送審，並申報清理流向，去年共查獲85件營造業及建築拆除業未依相關規定，即先行開工或動工拆除，總裁罰金額達51萬元，今年截至10月則減少為31件，顯見管制策略成效。

近年，高雄推動多項重大建設、台商回流及台積電於楠梓區設廠投資等因素，吸引人口進駐需求，帶動各項建案蓬勃發展，然而大興土木的同時，衍生大量營建廢棄物。

為此，環保局要求營造業及建築拆除業依規定應依廢棄物清理法第31規定，檢具事業廢棄物清理計畫書送審，並申報廢棄物清理流向，以有效管制營建廢棄物妥善清運、處理。

環保局進一步說，依照廢棄物清理法規定統包或單獨承攬之工程為應繳交空汙防制費之營建工程，且興建工程面積達500平方公尺以上或工程合約經費為500萬元以上；或領有拆除執照之建築物進行拆除工程，且繳交空汙防制費之拆除工程者，應依規定檢具廢清書送環保局審查核准後，始得開工，違反者將可處6000元至300萬元罰鍰。

環保局統計，2018年至2020年期間，營造業及建築拆除業提報事業廢棄物清理計畫書審查之件數約有1127至1173件，2021年件數更增至1276件，成長幅度約為13.2％，而截至今年10月底，已從2021年85件取締裁處，減少為35件，減少幅度約為58.8％，顯見管制策略成效。

環保局長張瑞琿呼籲，廢清書申報作業行之有年，環保局與工務局資料同步比對，業者切勿抱有便宜行事、心存僥倖等心態，應依規定檢具廢清書，申報清理流向，恪遵廢棄物清理法令之義務。