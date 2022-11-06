雲林縣長張麗善今（6日）在土庫鎮說明未來發展目及拜票掃街。（張麗善競選總部提供）

雲林縣長張麗善今（6日）在土庫鎮說明未來發展目標及拜票掃街，她表示，除了發展土庫特色農業，還要把土庫打造成有國際特色的商圈。

張麗善出身土庫鎮，6日在土庫順天宮上香祈福後向民眾報告土庫未來目標表示，上任以來打造土庫成為落花生生產重鎮，未來將打造高粱的集團產區成為土庫鎮的農展業發展目標，也可減少地下水抽水量。

她闡述落花生是雲林農業大宗作物，土庫鎮種植面積占全縣11％，加強推落花生契作產區可穩定農民收入，推動品牌行銷也有助於型塑土庫鎮為落花生生產重鎮。

為解決農民乾燥花生的需求，已設置落花生及花生仁生產乾燥中心，可乾燥、脫殼、花生仁2次乾燥、包裝冷凍，改善經營模式，保障農民收益。

另外，雲林高鐵沿線是嚴重地層下陷區域，縣府積極輔導水稻轉種高粱以節水，打造「高粱集團產區」將是土庫農業未來的新目標。

觀光方面，這幾年土庫鎮返鄉青年帶動一波異國特色商店，她也將打造土庫鎮為具有國際特色的創生型商圈，吸引更多年輕回鄉創業。