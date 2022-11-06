「追分成功」是台鐵車站連線的吉祥名稱，今年為慶祝台鐵局追分車站建站百周年，及祝福準備考試的莘莘學子們考試順利成功，將於111年11月11日發行「追分100百戰百勝」紀念卡套，以象徵樣樣勇奪第一之意，祝福考生金榜題名。

「追分100百戰百勝」紀念卡套，兌換方式為自111年11月11日上午9時起，於追分站購買4張「追分-成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份換完為止，票卡採卡片式設計，可作為賀卡寫下對考生的祝福。

目前台鐵局售票系統所印車票皆已改為西元紀年，惟名片式車票仍維持民國紀年，恰逢民國111年11月1日，「111.11.11」名片式車票極具收藏價值，收藏贈送兩相宜；另製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念，歡迎到站一同共襄盛舉。

台鐵指出，列為市定古蹟的追分車站，是海線鐵路最末站，站房的木材結構以檜木搭建而成，相當具有特色，從「追分」坐到「成功」車站，象徵金榜題名的「追分成功」，還有戀愛中的男女「追婚成功」等，和大肚站結合則是代表早生貴子的「大肚成功」，別具意義。

有學生指出，台鐵象徵考生金榜題名「追分-成功」的車票，在追分車站是熱銷商品，考季前平均一日賣上百張，但進入考季期間，一日最多曾賣出上千張，一開賣就搶購一空，考生都希望帶在書包裡，考試順利、吉利的意思。