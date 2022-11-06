「台版柬埔寨式」詐騙凌虐案，警方日前在淡水、中壢救出共58名被害人，另有3人被虐死亡，4日深夜11點攻堅逮捕綽號「茶董」的陳樺韋，檢警根據被害人供詞，認凶殘手法泯滅人性、前所為見，依組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪聲押13人獲准，幕後操控陳嫌遭聲押，士林地院依私行拘禁致死等罪，裁定蔡樺韋羈押禁見。

35歲蔡嫌警詢時，對於所犯重罪全盤否認，不承認與淡水據點呂政儀、中壢據點張家豪有聯繫，更沒有指使2人做出囚禁、虐待情事，全部是2人擅作主張，士林地院羈押庭認為，蔡嫌涉犯5年以上重罪，且有逃亡、串證以及反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

蔡嫌被控指使淡水據點呂政儀、中壢據點張家豪，控制被害人行動，搜刮身上的提款卡、存摺，逼迫交出密碼，為了確保被害人不要逃跑，更以人頭承租房屋，自9月底開始，凌虐應徵求職者，黃男更從拘禁處所11樓墜落2樓陽台死亡，蔡還指使張教唆小弟搬運屍體丟棄在南投山區，10月底則凌虐黃婦、林男死亡，一併丟棄在龜山山區，同時更換據點人員。

警方本月3日攻堅，分別在淡水、中壢逮捕6人、7人，發現2處人員會互相調配，蔡嫌還傳訊給據點聯絡人，其中張嫌則教唆小弟搬運屍體，警方6日上午拘提3人到案，預計晚間會移送士林地檢署複訊。

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