民進黨苗栗縣長候選人徐定禎6日舉辦醫療界後援會成立大會，攜手前衛福部長台北市長候選人陳時中、中央流行疫情指揮官王必勝和立委莊瑞雄，承諾當選後部苗醫院升等醫療中心，升級苗栗醫療資源，照顧縣民健康最用心。

徐定禎表示，為了改善苗栗的醫療問題，多年來積極與中央商討溝通，爭取補足苗栗的醫療資源，在陳時中還擔任衛福部部長時，他就曾當面拜會，談論苗栗老年人口高於全國平均，高齡醫療醫療資源卻相對缺乏，希望中央和地方共同攜手改善苗栗長輩們的健康安全，推動結合公家醫院與衛生所，強化偏鄉巡迴及駐地醫療，而陳時中當下表示全力配合，只要是攸關人民健康，該做的、要做的事情都會努力去做。

徐定禎強調，苗栗要開啟「大合作大建設」時代，苗栗人不是2等公民，持續爭取中央支持苗栗的重大建設，和中央攜手為苗栗醫療資源努力，他承諾全面升級苗栗醫療資源，提出「醫療政見3補帖」：部苗醫院升等醫療中心、打造偏鄉接駁網絡、補助子宮頸癌疫苗。

徐定禎表示，苗栗醫療建設不足是苗栗人最深的痛，苗栗鄉親必須千里迢迢到外縣市就醫，耽擱寶貴的急救時間。國在記者會後，徐定禎與陳時中一起從頭份市往竹南鎮展開車隊掃街，受到支持者夾道歡迎。抵達徐定禎竹南競選服務處後，更有熱情民眾向陳時中獻花，感謝醫護人員過去三年的付出。