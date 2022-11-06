陳其邁除細數政績外，表示左楠議員要全壘打，他「最擔心黃偵琳」，拜託市民支持。(陳其邁競選辦公室提供／林雅惠傳真)

九合一大選倒數20天，民進黨高雄市長候選人陳其邁楠梓區後援會今天成立，除立委劉世芳外，蘇巧慧更是從新北市南下助講，現場擠爆近3000名民眾，陳其邁除細數政績外，表示左楠議員要全壘打，他「最擔心黃偵琳」，拜託市民支持。

陳其邁表示，市長補選上任後2年拚4年，「拚到褲子都濕了」，引進了台積電，向在地楠梓區市民保證，台積電會在「2024年完工投入生產」，楠梓是高科技產業新都心，2年來引進了超過80家半導體業者，呼籲市民再支持4年，讓產業轉型，脫胎換骨。

陳其邁也細數交通的新台17線開闢、健康樂活的左營運動中心與興建中的楠仔坑運動中心，他說，自己上任之前，前任市長沒有蓋社會住宅，這2年來已蓋了7000戶，楠梓區最大的清豐社宅將有1500百戶，明年上半年就會開工。

陳其邁呼籲未來重大的建設、預算，需要議會協助，因此議會一定要拚過半，左楠四席一定要「紅不讓」。

陳其邁說，黃偵琳外號「令果」，是立委劉世芳的得力助手，腳踏實地在拚，最近都曬黑了，要擦防曬，台下被逗得開心。陳其邁也語重心長表示，「最擔心的就是黃偵琳」，拜託一定要支持黃偵琳，讓左楠4席全上！

立委蘇巧慧表示，陳其邁是比「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌更「緊緊緊」的好市長，無論是招商拚經濟，或是防疫的超前部署，「讓北部的人很羨慕高雄」。

劉世芳表示，2年來左營楠梓的進步，是選票做出了正確的決定，所以除了支持陳其邁市長連任，更要讓4位議員全部當選。

黃偵琳批評國民黨市長候選人柯志恩日前表示楠梓需要運動中心，「真的是見到鬼」，因為動工興建當天，自己跟立委劉世芳都在現場。黃偵琳說，無論是台積電、社會住宅、新台17線延伸到左營、甚至楠梓鐵路立體化的評估，都需要市長陳其邁繼續連任推動，自己是左楠的新人，會繼續努力打拼，進入議會協助陳其邁推動左楠的建設。